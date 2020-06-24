Son iki haftada hakem kararlarına büyük tepki gösteren Galatasaray camiası, bu hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçına Ali Palabıyık'ın atanması sonrası isyan bayrağını açtı. Palabıyık'ın geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Sarı-Kırmızılı takım aleyhine birden fazla hatalı karar verdiğini düşünen taraftarlar, bu atamaya sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarla tepki gösterdi.
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Taraftarlar, MHK'yi hedef alarak, "Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu, G.Antep maçında ise Alper Ulusoy'la başlanan operasyon Ali Palabıyık ile sürüyor" şeklinde mesajlar attı. G.Saray, Ali Palabıyık'ın yönettiği 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Taraftarlar, MHK'yi hedef alarak, "Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu, G.Antep maçında ise Alper Ulusoy'la başlanan operasyon Ali Palabıyık ile sürüyor" şeklinde mesajlar attı. G.Saray, Ali Palabıyık'ın yönettiği 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.