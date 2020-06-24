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    • Spor
    • 24.06.2020 Gazete
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    'dan tepkisi

    , geçtiğimiz sezon ’deki derbisindek iyönetimi sebebiyle eleştirilen ’ın bu haftaki maçına atanmasına isyan etti.

    Cimbom’dan Palabıyık tepkisi
    Son iki haftada hakem kararlarına büyük tepki gösteren camiası, bu hafta sonu oynanacak olan maçına 'ın atanması sonrası isyan bayrağını açtı. Palabıyık'ın geçtiğimiz sezon 'de oynanan derbisinde Sarı-Kırmızılı takım aleyhine birden fazla hatalı karar verdiğini düşünen taraftarlar, bu atamaya sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarla tepki gösterdi.

    TARAFTAR İSYAN ETTİ
    Taraftarlar    , MHK'yi hedef alarak, "'de , G.Antep maçında ise Alper Ulusoy'la başlanan operasyon Ali Palabıyık ile sürüyor" şeklinde mesajlar attı. G.Saray, Ali Palabıyık'ın yönettiği 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
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