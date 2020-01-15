Erzurum ile kupa sınavı

Beşiktaş Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Maç saat 18.30'da başlayacak.
Beşiktaş'ın Erzurum'la oynayacağı maç A Spor'dan yayınlanacak.
5 FUTBOLCU KUPADA YOK
Beşiktaş'ta bugünkü maçta Atiba, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba ve Lens takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ın Erzurum'la oynayacağı maç A Spor'dan yayınlanacak.
5 FUTBOLCU KUPADA YOK
Beşiktaş'ta bugünkü maçta Atiba, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba ve Lens takımdaki yerini alamayacak.
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