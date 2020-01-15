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ilk maçında bugün spor ile deplasmanda oynayacak. Maç saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

Erzurum ile kupa sınavı
Beşiktaş Türkiye Kupası Son ilk maçında bugün spor ile deplasmanda oynayacak. Maç saat 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ın Erzurum'la oynayacağı maç A Spor'dan yayınlanacak.

5 FUTBOLCU KUPADA YOK
Beşiktaş'ta bugünkü maçta Atiba, , , Atiba ve Lens takımdaki yerini alamayacak.

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