Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Karaman, takımını geri çektiği, 11 tercihleri ve oyuncu değişikli eleştirilerine sert tepki gösterdi.
17-18 MAÇ YAPAN OYUNCULAR VAR
Karaman şöyle konuştu: Savunmaya çekilmek bizim oyun karakterimiz değil. Bazı insanların beyinleri alsın diye söylüyorum. Benim 17-18 maç oynayan 10'un üzerinde oyuncum var.
FUTBOLCULARIMIZI KORUMALIYIZ
Bugün Ekuban sonradan oyuna girdi. Bir depar atıp duracak oyuncu değil. Kondisyon eksiği var. Sturrigde de sadece 1 antrenman yaptı bizimle. Bu oyuncularımız koruyup kollamak gerekiyor.
ÜNAL KARAMAN'A ELEŞTİRİ GELDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü son dakikada yenilen golün ardından sanal alemde eleştirilere maruz kaldı. Karaman'ın sadece 2 değişiklik yaptığı ve takımın geri çekilmesine engel olmadığı yorumları yapıldı. Ünal Karaman'ın 11'ini defansif bulanlar da vardı.
Twitter;
Trabzon çok fazla yaslandı. Galatasaray'ı davet etti.
Trabzon kazansa ilk yarı kesin liderdi. G.Saray'a hediye oldu
OBI MIKEL: HEDEFİMİZ GALİBİYETTİ
Trabzonspor'un Nijeryalı John Obi Mikel, "Skorun adil olduğunu düşünebilirsiniz ama biz sahaya kazanmak için çıkmıştık. Sonuca sevinmedik" dedi.
CAMPI: MAÇI FARKLI SKORLA KAZANABİLİRDİK
Derbinin ardından konuşan Campi, "Topu uzaklaştırmak istememize rağmen top rakibin önünde kaldı. Kolay bir gol yedik. Aslında bugün maçı farklı kazanabilirdik. Galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.
17-18 MAÇ YAPAN OYUNCULAR VAR
Karaman şöyle konuştu: Savunmaya çekilmek bizim oyun karakterimiz değil. Bazı insanların beyinleri alsın diye söylüyorum. Benim 17-18 maç oynayan 10'un üzerinde oyuncum var.
FUTBOLCULARIMIZI KORUMALIYIZ
Bugün Ekuban sonradan oyuna girdi. Bir depar atıp duracak oyuncu değil. Kondisyon eksiği var. Sturrigde de sadece 1 antrenman yaptı bizimle. Bu oyuncularımız koruyup kollamak gerekiyor.
ÜNAL KARAMAN'A ELEŞTİRİ GELDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü son dakikada yenilen golün ardından sanal alemde eleştirilere maruz kaldı. Karaman'ın sadece 2 değişiklik yaptığı ve takımın geri çekilmesine engel olmadığı yorumları yapıldı. Ünal Karaman'ın 11'ini defansif bulanlar da vardı.
Twitter;
Trabzon çok fazla yaslandı. Galatasaray'ı davet etti.
Trabzon kazansa ilk yarı kesin liderdi. G.Saray'a hediye oldu
OBI MIKEL: HEDEFİMİZ GALİBİYETTİ
Trabzonspor'un Nijeryalı John Obi Mikel, "Skorun adil olduğunu düşünebilirsiniz ama biz sahaya kazanmak için çıkmıştık. Sonuca sevinmedik" dedi.
CAMPI: MAÇI FARKLI SKORLA KAZANABİLİRDİK
Derbinin ardından konuşan Campi, "Topu uzaklaştırmak istememize rağmen top rakibin önünde kaldı. Kolay bir gol yedik. Aslında bugün maçı farklı kazanabilirdik. Galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.
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