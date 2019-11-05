Fenerbahçe'ye sezon başında Kayserispor'dan transfer olan Deniz Türüç bir kez daha baba oldu. Kız çocuğuna Esila ismi verildi. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, hastanede Türüç ailesini ziyaret etti. Fenerbahçe'ye sezon başında Kayserispor'dan transfer olan Deniz Türüç bir kez daha baba oldu. Kız çocuğuna Esila ismi verildi. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, hastanede Türüç ailesini ziyaret etti.
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