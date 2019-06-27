TÜRKIYE Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nı izlemek için yarın Rusya'ya bağlı Yakutistan'a gidecek. Şampiyonayı takip edecek Erdoğan'ın ayrıca beraberindeki heyetle Mançaarı ulusal sporlar merkezi dahil, cumhuriyetin spor tesislerini ve kültürel eserleri ziyaret etmesi planlanıyor.