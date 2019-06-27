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Bilal Erdoğan şampiyonasını izleyecek

Erdoğan Mas Güreşi şampiyonasını izleyecek

TÜRKIYE Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nı izlemek için yarın 'ya bağlı Yakutistan'a gidecek. Şampiyonayı takip edecek Erdoğan'ın ayrıca beraberindeki heyetle Mançaarı ulusal sporlar merkezi dahil, cumhuriyetin spor tesislerini ve kültürel eserleri ziyaret etmesi planlanıyor.

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