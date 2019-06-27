TÜRKIYE Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nı izlemek için yarın Rusya'ya bağlı Yakutistan'a gidecek. Şampiyonayı takip edecek Erdoğan'ın ayrıca beraberindeki heyetle Mançaarı ulusal sporlar merkezi dahil, cumhuriyetin spor tesislerini ve kültürel eserleri ziyaret etmesi planlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.