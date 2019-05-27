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yönetimi Hudo Rodallega'dan haber bekliyor

, sözleşmesi sona eren ’ya yıllık 900 bin Euro teklif etti... Yıldız futbolcu ise cevap vermeden tatile çıktı. Yönetim ondan haber bekliyor..

Kararını ver Hugo!
Trabzonspor yönetim kurulunun takımda kalması için yıllık 900 bin Euro teklif ettiği Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, herhangi bir cevap vermeden tatile gitti. Rodallega'nın bu süre zarfında Santa Fe ve Olimpia kulüpleri ile görüşeceği ve bu görüşmelerden beklediği cevabı alamaması durumunda Trabzonspor yönetim kuruluna cevabını ileteceği ifade edildi.

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