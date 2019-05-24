G .Saray'da gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı. Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.

EVERTON İLE GÖRÜŞÜLECEK

Şükrü Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.

İNGİLTERE'DE OYNAMASI ZOR

Yeni sezonda İngiliz kulübünde oynama ihtimali zayıf olarak görünen Hırvat yıldız geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da oynadığı 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Hırvatistan'da geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Vlasic'in de Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirlendi.