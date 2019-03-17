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Beşiktaş 2019’da hiç yenilmedi

Kartal bu yıl oynadığı 9 maçta 6 galibiyet , 3 beraberlik alırken hiç mağlubiyet görmedi.

Beşiktaş 2019’da hiç yenilmedi
Beşiktaş 2019 yılında oynadığı 9 lig maçında hiç yenilgi yüzü görmedi. Siyah-Beyazlı takım bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kartal 2019'da Akhisar'ı 3-0, Antalyaspor'u 6-2, Bursaspor'u 2-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Konyaspor'u 3-2 ve Göztepe'yi 1-0 yendi. Ayrıca Erzurum'la 1-1, Fenerbahçe'yle 3-3 ve Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Kartal bu yıl hiç yenilmedi.

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