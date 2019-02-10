Gaziantep Sakarya’yı farklı devirdi: 83-58

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Gaziantep, Sakarya BŞB.'yi 83-58 yendi. Devreyi 45-23 önde kapatan Gaziantep maçtan 83-58 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Türk Telekom: 85-67, Pınar Karşıyaka-İstanbul BŞB: 86-93. Kadınlar: Bodrum-Çukurova: 58-140, Botaş-Canik: 91-58, Mersin-Beşiktaş: 92-75, G.Saray-Orman: 74-71.
- Spor
- 10.02.2019
- Gazete
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