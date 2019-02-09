Ceset muamması!

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu iddia edilmişti. Ancak yetkililer, "Sala'nın cesedine ulaştık. Ancak gazetelerde yayınlanan deniz altında uçaktaki fotoğraf, Sala'ya ait değil" dedi. Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı. Fransa'nın Nantes kentinden Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.
- Spor
- 09.02.2019
- Gazete
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