PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!

Galatasaray'da Başkan Özbek’in Union yenilgisi ve eksikler nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Okan Buruk’u tesislerde ziyaret ettiği öğrenildi. Özbek’in başarılı hocaya, “3 yılda Fener’i 3 kez Kadıköy’de yendin. Sana güvenimiz sonsuz. Yine yeneceksin” dediği belirlendi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!

Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten kritik bir hamle geldi.

Özbek'in hem Şampiyonlar Ligi'nde alınan Union SG yenilgisi hem de takımdaki eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Okan BurukOkan Buruk

OKAN BURUK ÇOK MUTLU OLDU
Başkan Özbek'in takım izinli olmasına rağmen Kemerburgaz'da çalışmalarını sürdüren başarılı hocaya ziyaret ederek moral ve destek verdiği belirlendi. Okan Buruk'a olan güvenini bir kez daha dile getiren Dursun Özbek'in, "3 yılda Fener'i Kadıköy'de 3 kez yendin. Sana güvenimiz sonsuz. Yine yeneceksin" ifadesini kullandığı ifade edildi. Okan Buruk'un bu ziyaretten dolayı bir hayli mutlu olduğu da ifade öğrenildi.

Okan BurukOkan Buruk

TAKIMLA DA TOPLANTI YAPACAK

Özbek'in bugün de futbolcularla görüşme yapacağı öne sürüldü. Yönetimin galibiyete özel bir prim belirlediği ve rakamın Özbek tarafından bugün açıklanacağı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim galibiyet için futbolculara rekor prim vaadinde bulunacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trendyol
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
İdefix
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de “Gençliğe Hitabe” sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Türk telekom
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!