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Kupada heyecanı

’nda heyecanı bugün oynanacak -Ümraniye maçıyla start alacak... Saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı futbolseverler ATV’den izleyecek.

Kupada çeyrek final heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı bugün oynanacak tek maçla start alacak... 'de son hafta Ankaragücü'nü mağlup eden Trabzonspor, 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Ümraniye bir başka dev kulüp karşısında sürpriz deneyecek. Medical Park Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Kupada yarın ise saat 18.30'da Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, 20.30'da ise Galatasaray-Hatayspor karşılaşmaları var. Perşembe günü ise saat 20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa mücadelesi var. Maçlar ATV, A Spor ve A2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rövanşlar, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

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