Aslan’dan tatsız prova

Galatasaray Antalya'daki ilk hazırlık maçında Türkiye 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmalarına rağmen özellikle savunmadaki hatalar nedeniyle gelecek adına iyi sinyaller vermedi.
KARŞILIKLI GOLLER
11'de Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Galatasaray 22'de İbrahim Halil'in golüne engel olamadı. 24'te Yunus Akgün Sarı-Kırmızılı takımı 2-1 öne geçirdi. Ömer Faruk 67'de kendi kalesine gol atınca Cimbom 3-1 öne geçti. 75'te Talha ve 84'te Utku Kızılkaya'nın golüyle Eskişehirspor eşitliği sağladı. Böylece karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 3-3 berabere sonuçlanmış oldu.
KARŞILIKLI GOLLER
11'de Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Galatasaray 22'de İbrahim Halil'in golüne engel olamadı. 24'te Yunus Akgün Sarı-Kırmızılı takımı 2-1 öne geçirdi. Ömer Faruk 67'de kendi kalesine gol atınca Cimbom 3-1 öne geçti. 75'te Talha ve 84'te Utku Kızılkaya'nın golüyle Eskişehirspor eşitliği sağladı. Böylece karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 3-3 berabere sonuçlanmış oldu.
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