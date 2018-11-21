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Lucescu: Beni beğenmelerine gerek yok

Lucescu, maçı sonrası hakkındaki eleştiriler için “Eleştirenlerin beni beğenmesine gerek yok. Arkamda başarılarla dolu bir tarih var. ımı konuşanlar umruma değil” dedi.

Beni beğenmelerine gerek yok
A , Ukrayna ile 0-0 berabere kaldığımız maç sonrası "Sonuç değil oyun beni ilgilendiriyor. Bir yapılanmanın içerisindeyiz. Kimin üzerine sistem kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. gibi olmalıyız" dedi. Lucescu, hakkındaki eleştiriler üzerine ise "Konuşan insanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda başarılarla dolu tarih var. falan bunları konuşanlar ne diyor, bilmiyorum. Benim mesleğime ve insanlığa saygım var. Gençleri daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları, konuşmaları gerekirken sadece beni eleştirmek için konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

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