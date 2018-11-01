Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündem çok hareketli... Listesinde yer alan Laurent Blanc, Leonardo Jardim, Mircea Lucescu ve Zlatko Dalic'le Comolli aracılığıyla resmi temaslara başlayan Sarı-Lacivertiler'de masaya sürpriz bir plan geldi.
KOEMAN GÖREVDE KALABİLİR
Plana göre, teknik adam arayışlarından sonuç alınamazsa Mayıs'a kadar Erwin Koeman'la yola devam edilecek. Sezon sonunda ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile temasa geçilecek.
EMRE SEZON SONU BIRAKIYOR
Başkan Ali Koç'un Avcı'ya büyük bir hayranlık duyduğu camia içinde sıkça dile getiriliyor. Alınan bilgilere göre F.Bahçe, Avcı ile birlikte, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'na da teklif yapacak.
TARAFTARLAR DA SICAK BAKIYOR
Kulübün efsaneleri arasına giren Emre Belözoğlu'na yardımcı antrenörlük ya da Comolli'nin altında bir görev verilmesinin planlandığı öğrenildi. Avcı ve Emre'ye taraftarlar da çok sıcak bakıyor.
KOEMAN GÖREVDE KALABİLİR
Plana göre, teknik adam arayışlarından sonuç alınamazsa Mayıs'a kadar Erwin Koeman'la yola devam edilecek. Sezon sonunda ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile temasa geçilecek.
EMRE SEZON SONU BIRAKIYOR
Başkan Ali Koç'un Avcı'ya büyük bir hayranlık duyduğu camia içinde sıkça dile getiriliyor. Alınan bilgilere göre F.Bahçe, Avcı ile birlikte, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'na da teklif yapacak.
TARAFTARLAR DA SICAK BAKIYOR
Kulübün efsaneleri arasına giren Emre Belözoğlu'na yardımcı antrenörlük ya da Comolli'nin altında bir görev verilmesinin planlandığı öğrenildi. Avcı ve Emre'ye taraftarlar da çok sıcak bakıyor.
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