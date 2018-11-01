KOEMAN

Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan'de gündem çok hareketli... Listesinde yer alan'learacılığıyla resmi temaslara başlayan Sarı-Lacivertiler'de masaya sürpriz bir plan geldi.göre, teknik adam arayışlarından sonuç alınamazsa'a kadar'la yola devam edilecek. Sezon sonunda iseTeknik Direktörüile temasa geçilecek.Ali'un'ya büyük bir hayranlık duyduğu camia içinde sıkça dile getiriliyor. Alınan bilgilere göre F.Bahçe,ile birlikte, sezon sonu futbolu bırakacak olan'na da teklif yapacak.efsaneleri arasına giren'na yardımcı antrenörlük ya da'nin altında bir görev verilmesinin planlandığı öğrenildi.'ye taraftarlar da çok sıcak bakıyor.