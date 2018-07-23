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Barış&Ferdi 11’i zorluyor

, maçında sağ kanatta 40 yıllık Fenerli gibi oynadı. Genç Ferdi de idmanlarda klasını gösteriyor...

Barış&Ferdi 11’i zorluyor
Fenerbahçe'de gençlik fırtınası esiyor. Futbolcu fabrikası Altınordu'nun Türk futboluna sunduğu yeni yeteneklerden Barış Alıcı, Feyenoord maçında sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibiydi. Sağ kanatta görev yapan Barış, savunma arkasına yaptığı etkili koşularla büyük beğeni topladı. Rakip savunmayı çok zor durumlara sokan genç futbolcu, maçında takımına bir de penaltı kazandırmayı başardı.

TEKNİĞİYLE BÜYÜLÜYOR
18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise idmanlarda şimdiden klasını gösteriyor. Teknik patron Cocu adeta onun üzerine titriyor. Eljif ve Barış'tan sonra Fenerbahçe'nin bu sezon 3. genç bombası olmaya en büyük aday.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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