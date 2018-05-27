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3 la e geldi

öncesinde yoğun tempoda çalışan , kongreye üç takviyesiyle geldi...

3 serumla seçime geldi
G.Saray'ın ligde şampiyon olmasının ardından çalışmalarına başlayan ve son derece yoğun bir süreçten geçen Mustafa Cengiz'in kongre öncesi rahatsızlandığı öğrenildi. Dünkü kongre öncesi evine ambulans gelen ve 3 takviyesi alan Başkan Cengiz, bu şekilde genel kurula katıldı. Cengiz kongre sonrası kendisini tebrik etmek isteyenlerle de tokalaşmakla yetindi.
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