G.Saray'ın ligde şampiyon olmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan ve son derece yoğun bir süreçten geçen Mustafa Cengiz'in kongre öncesi rahatsızlandığı öğrenildi. Dünkü kongre öncesi evine ambulans gelen ve 3 serum takviyesi alan Başkan Cengiz, bu şekilde genel kurula katıldı. Cengiz kongre sonrası kendisini tebrik etmek isteyenlerle de tokalaşmakla yetindi.
3 serumla seçime geldi
Seçim öncesinde yoğun tempoda çalışan Mustafa Cengiz, kongreye üç serum takviyesiyle geldi...
Etiketler: mustafa cengiz , seçim , serum
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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