VAkıfbank 8. kez finalde

Kadınlar Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk gün maçında temsilcimiz VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Romanya'nın Bükreş kentinde oynanan maça iyi başlayan VakıfBank, karşılaşmada ilk seti 25-22'lik skorla önde kapatan taraf olmayı başardı.
MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ
İkinci seti de 25-21 kazanan temsilcimiz, üçüncü seti ise 25-17'lik skorla kaybeden taraf oldu. İtalyan ekibi dördüncü seti de 25-15 gibi farklı bir skorla kazanarak setlerde dengeyi sağlamayı bildi: 2-2.
FİNALDE RAKİP ALBA BLAJ
Son seti 16-14 kazanan VakıfBank, maçı 3-2 galip bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu. VakıfBank bugün saat 19.00'da Romanya'nın Alba Blaj takımı ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ
İkinci seti de 25-21 kazanan temsilcimiz, üçüncü seti ise 25-17'lik skorla kaybeden taraf oldu. İtalyan ekibi dördüncü seti de 25-15 gibi farklı bir skorla kazanarak setlerde dengeyi sağlamayı bildi: 2-2.
FİNALDE RAKİP ALBA BLAJ
Son seti 16-14 kazanan VakıfBank, maçı 3-2 galip bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu. VakıfBank bugün saat 19.00'da Romanya'nın Alba Blaj takımı ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
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