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8. kez finalde

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında , Imoco Volley’i 3-2 mağlup etti. 8. kez finale çıkan temsilcimiz Avrupa Şampiyonluğu için bugün saat 19.00’da ile kozlarını paylaşacak

VAkıfbank 8. kez finalde
Kadınlar Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında temsilcimiz VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Romanya'nın Bükreş kentinde oynanan maça iyi başlayan , karşılaşmada ilk seti 25-22'lik skorla önde kapatan taraf olmayı başardı.

​MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ
İkinci seti de 25-21 kazanan temsilcimiz, üçüncü seti ise 25-17'lik skorla kaybeden taraf oldu. n ekibi dördüncü seti de 25-15 gibi farklı bir skorla kazanarak setlerde dengeyi sağlamayı bildi: 2-2.

FİNALDE RAKİP ALBA BLAJ
Son seti 16-14 kazanan VakıfBank, maçı 3-2 galip bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu. VakıfBank bugün saat 19.00'da Romanya'nın Alba Blaj takımı ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
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