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Yöneticilik bıçak sırtı gibi!

Başkan , “Yöneticilik bıçak sırtı gibi bir durumdur. Mevzu bahis olunca bıçak daha da keskinleşiyor” dedi

Yöneticilik bıçak sırtı gibi!
Başkanı Muharrem Usta, kulüp dergisinin Şubat ayı sayısında yer alan yazısında "Takımımızı hak ettiği yerde görmek, onun zaferlerine tanık olmak hepimizin ortak hayalidir. Başarılı bir takım kurmak ve özlenen Trabzonspor'a kavuşmak gerekir" dedi. Usta, "Yöneticilik bıçak sırtı gibi durumdur. Mevzu bahis Trabzonspor olduğunda bıçak daha da keskinleşiyor" ifadesini kullandı.
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