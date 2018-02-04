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  1. Şaka gibi bir maç!
  2. Hakem bize meydan okudu

Devre arası koridor karıştı!

G.Birliği’nin sert ve zaman geçirmeye yönelik oyununa tepki veren Ali Yıldırım, ’la tartıştı...

Devre arası koridor karıştı!
F.Bahçe'nin ile oynadığı maçın devre arasında rakip oyuncularının sert ve zaman geçirmeye yönelik futboluna tepki veren F.Bahçe yöneticisi Ali Yıldıkım, soyunma odası koridorlarında başkent ekibinin hocası ile tartışma yaşadı. Tartışma çok büyümeden yatıştırıldı.

NAHOŞ ŞEYLER YAŞANDI
Maç sonunda konuşan Ümit Özat, "Devre arası nahoş şeyler yaşandı. Ama bunlar maçın heyecanıyla oldu. 'de güzel yıllar geçirdim ama şu an G.Birliği için çalışıyorum" dedi.


TAKVİM ÖZEL
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