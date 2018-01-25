 ;
Yol Durumu
  1. Taraftara asla kırgın değilim
  2. Uzun yıllardır burada gibiyim

Mikel sürprizi

TJ Teda kulübüyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Obi Mikel’in menajeriyle görüşüldü. Nijeryalı ön libero ile anlaşılır ve kontenjan sorunu da çözülürse bu transfer gerçekleşecek

Mikel sürprizi
Galatasaray ile birlikte ara transferde hamle yapmayan iki kulüpten biri olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Kontenjan sıkıntısı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler, John Obi Mikel'i gündemine aldı. Yaklaşık 1 yıl önce Chelsea'den ayrılarak Çin kulübü TJ Teda'ya transfer olan Nijeryalı orta alan oyuncusunun menajeriyle masaya oturuldu. Mikel'in TJ Teda ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi.

JOSEF&TOPAL'A BİR ŞEY OLURSA...
Aykut Kocaman da Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması sonrası orta alanda oyuncu sıkıntısı yaşanması nedeniyle Mikel'in transferine sıcak bakıyor. Kocaman'ın "Josef veya Topal'a birşey olursa sıkıntı yaşarız" dediği öğrenildi. Eğer 30 yaşındaki futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlanır ve kontenjan sorunu çözülürse transfer gerçekleşecek.

11 YIL CHELSEA FORMASINI GİYDİ
2006 yılında Norveç'in FK Lyn takımından Chelsea'ye transfer olan John Obi Mikel kariyerinin büyük bir bölümünü Premier Lig'de geçirdi. Çin'deki akıma ayak uyduran ve Uzak Doğu'nun yolunu tutan yıldız futbolcu, 6 ve 8 numara oynayabiliyor. Mikel, TJ Teda formasıyla Çin'de 13 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: , , ,
  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar