Mikel sürprizi

Galatasaray ile birlikte ara transferde hamle yapmayan iki kulüpten biri olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Kontenjan sıkıntısı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler, John ObiMikel'i gündemine aldı. Yaklaşık 1 yıl önce Chelsea'den ayrılarak Çin kulübü TJ Teda'ya transfer olan Nijeryalı orta alan oyuncusunun menajeriyle masaya oturuldu. Mikel'in TJTeda ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi.
JOSEF&TOPAL'A BİR ŞEY OLURSA... Aykut Kocaman da OzanTufan'ın kadro dışı kalmasısonrası orta alanda oyuncusıkıntısı yaşanması nedeniyleMikel'in transferine sıcak bakıyor.Kocaman'ın "Josef veyaTopal'a birşey olursa sıkıntıyaşarız" dediği öğrenildi. Eğer30 yaşındaki futbolcununmaaşı konusunda anlaşma sağlanırve kontenjan sorunu çözülürsetransfer gerçekleşecek.
11 YIL CHELSEA FORMASINI GİYDİ 2006 yılında Norveç'in FKLyn takımından Chelsea'yetransfer olan John Obi Mikelkariyerinin büyük bir bölümünüPremier Lig'de geçirdi.Çin'deki akıma ayak uyduranve Uzak Doğu'nun yolunututan yıldız futbolcu, 6 ve 8numara oynayabiliyor. Mikel,TJ Teda formasıyla Çin'de 13maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlikperformans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.