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Duygulandıran buluşma

’nde lösemi tedavisi gören G.Saray taraftarı Cansu’nun hayalleri gerçek oldu. Sarı-Kırmızı futbolcular onunla buluştu ve fotoğraf çektirdi

Duygulandıran buluşma
Erciyes Üniversitesi 'nde lösemi tedavisi gören ve Galatasaraylı futbolcularla tanışmak isteyen Cansu Demirduman'ın hayali gerçek oldu.

KAYSERİ'DE KENETLENDİLER
'Ben Galatasaray'ın fanatiğiyim...' diyen ve Sarı-Kırmızılı futbolcularla tanışma isteğini dile getiren genç Cansu, Galatasaray'ın dün karşılaştığı spor mücadelesi öncesi oyuncularla bir araya geldi.

FUTBOLCULARA ÖVGÜLER
G.Saray'ın kamp yaptığı otelde futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Demirduman'ın mutluluğu da objektiflere yansıdı. Sosyal medyadaki futbolseverler de bu duygusal buluşmaya kayıtsız kalamadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cansu Demirduman'a geçmiş olsun dilekleri gönderirken oyuncuları da övdü.
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