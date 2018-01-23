Duygulandıran buluşma

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lösemi tedavisi gören ve Galatasaraylı futbolcularla tanışmak isteyen Cansu Demirduman'ın hayali gerçek oldu.
KAYSERİ'DE KENETLENDİLER 'Ben Galatasaray'ın fanatiğiyim...' diyen ve Sarı-Kırmızılı futbolcularla tanışma isteğini dile getiren genç Cansu, Galatasaray'ın dün karşılaştığı Kayserispor mücadelesi öncesi oyuncularla bir araya geldi.
FUTBOLCULARA ÖVGÜLER G.Saray'ın kamp yaptığı otelde futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Demirduman'ın mutluluğu da objektiflere yansıdı. Sosyal medyadakifutbolseverler de bu duygusal buluşmaya kayıtsız kalamadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cansu Demirduman'a geçmiş olsun dilekleri gönderirken oyuncuları da övdü.
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