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Talisca rekor peşinde

Avrupa’daki son 3 maçında gol atan Sambacı bugün de ağları havalandırırsa Demba Ba’nın rekorunu egale edecek

Talisca rekor peşinde
Bu akşam Monaco deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta gözler Anderson Talisca'nın üzerinde olalacak... Avrupa'da oynadığı son 3 maçta fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, Monaco maçında da gol atarsa Demba Ba'nın üst üste 4 maçta gol atma rekoruna ortak olacak. Talisca ayrıca bugün gol bulması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçta ağları havalandırarak Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.
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