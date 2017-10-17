Talisca rekor peşinde

Bu akşam Monaco deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta gözler AndersonTalisca'nın üzerinde olalacak... Avrupa'da oynadığı son 3 maçta fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, Monaco maçında da gol atarsa Demba Ba'nın üst üste 4 maçta gol atma rekoruna ortak olacak. Talisca ayrıca bugün gol bulması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçta ağları havalandırarak OktayDerelioğlu'nun rekorunu egale edecek.
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