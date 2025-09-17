SON DAKİKA
Aydın'da CHP yeni yatırımları engelledi, Çerçioğlu isyan etti

AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kredi ve yol projeleri üzerinden yaşanan tartışma gerginliğe yol açtı. Yapılacak hizmetlerin önüne set çeken CHP grubunun ret oyu vermesine tepki gösteren Başkan Özlem Çerçioğlu, oturumu 14 Ekim’e erteledi. AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler ise CHP’nin Aydın’a hizmetleri engellediğini savundu.

Hizmetsizliği halka hizmet olarak sunmayı şiar edinen CHP'de, görev yapmaları türlü bahanelerle engellenen ve parti içindeki yolsuzluklara tepki gösteren belediye başkanları istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında ise her türlü hizmetin önüne set çeken CHP'lilerin tavrı damga vurdu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci toplantısının ikinci oturumu, Özlem Çerçioğlu başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşirken

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesi oylanırken Başkan Çerçioğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel arasında tartışma çıktı.

CHP YENİ YATIRIMLARA SET ÇEKTİ

CHP Grubu, Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı'nın yapımıyla ilgili kredi talebi, Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları, kırsal mahallelerin yollarının yapımı gibi bazı gündem maddelerine ret oyu verdi.

CHP'nin bölgeye yapılacak yatırımları engellemesine tepki gösteren Başkan Çerçioğlu, "'Yeni Dörtyol'a köprülü kavşak yapacağız' diyoruz 'komisyonda görüşülmesin' diyorlar. Biz niçin buradayız, hizmet için buradayız. Reddeden sizlersiniz" dedi.

AK PARTİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hem kendisinin hem de tüm meclis üyelerinin kente hizmet için görevde olduğunu belirtti. Ancak tartışmaların devam etmesi üzerine Çerçioğlu, bu koşullarda toplantıyı sürdüremeyeceğini ifade ederek oturumu 14 Ekim Salı gününe erteledi.

Gerilimin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, ise CHP'li meclis üyelerinin Aydın'a kazandırılması gereken hizmetlere karşı çıktığını söyleyerek CHP'ye tepki gösterdi.

AK Partiye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59a yükseldiAK Partiye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59a yükseldi
