AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi

CHP kendi içindeki sorunlarla savrulurken durumdan memnun olmayan başta isimler AK Parti’ye katılımlarını artırdı. Son olarak CHP’den istifa eden Beykoz Belediyesi başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı. Söz konusu katılımla birlikte AK Parti’ye geçen başkan sayısı 59’a ulaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı hız kesmeden devam ediyor.

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (Takvim Foto Arşiv)Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (Takvim Foto Arşiv)

Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer tercihini AK Parti'den yana kullanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Son olarak CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılımıyla birlikte, partiye katılan başkan sayısı 59'a ulaştı.

Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci (Takvim Foto Arşiv)Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci (Takvim Foto Arşiv)

Yerel seçimlerden bu yana AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarının dağılımı ise şöyle:

24'ü Yeniden Refah Partisi'nden, 16'sı bağımsız, 9'u CHP'den, 7'si İYİ Parti'den, 1'i Saadet Partisi'nden, 1'i DEM Parti'den ve 1'i DEVA Partisi'nden.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten siyonistlerin Türkiyeyi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilirAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten siyonistlerin Türkiyeyi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir

AK PARTİ ROZETİ TAKTILAR
Sabah'ta yer alan habere göre, Son dönemde AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal yer alıyor.

