AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer tercihini AK Parti'den yana kullanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Son olarak CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılımıyla birlikte, partiye katılan başkan sayısı 59'a ulaştı.
Yerel seçimlerden bu yana AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarının dağılımı ise şöyle:
24'ü Yeniden Refah Partisi'nden, 16'sı bağımsız, 9'u CHP'den, 7'si İYİ Parti'den, 1'i Saadet Partisi'nden, 1'i DEM Parti'den ve 1'i DEVA Partisi'nden.