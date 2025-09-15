AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı hız kesmeden devam ediyor.

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (Takvim Foto Arşiv)

Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer tercihini AK Parti'den yana kullanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Son olarak CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılımıyla birlikte, partiye katılan başkan sayısı 59'a ulaştı.