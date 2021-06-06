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    • SGK
    • 07.06.2021 08:17
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    • 07.06.2021 08:17
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    açıklandı… için müjdeli haber: 48, 49, 52 yaşında emekli olma imkanı!

    Çalışma hayatına devam eden tüm vatandaşların en büyük hayalleri bir an önce emekli olmaktan geçiyor. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar borçlanma yolu ile beş yıl daha erken emekli olabilecekler. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler.

    Emeklilik yaşı için müjdeli haber: 48, 49, 52 yaşında emekli olma imkanı!

    48, 49, 52 yaşında emekli olma imkanı! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma koşulunu, sigortalılık gün koşulunu ve belirli bir yaş aralığında olma koşulunu aynı anda sağlamanız gerekiyor. Çalışma yaşamına 1999 seneyi Eylül ayı evveli başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. İşe başlama süreçlerine göre belirlemeleri yapılan yıl, prim ödeme ve yaş şartları ile beraber vatandaşlar emekli olmak için hak kazanacaklar. Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar da doğum borçlanması sayesinde 5 yıl geriye dönük olarak erken emekli olma fırsatlarını elde edebilecekler.

    5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler. Erken emekli olmak için borçlanma ve vergi indirimleri hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.

    Borçlanma için verilen en yüksek kazançlar

    5510 sayılı sosyal sigortalar kapsamında belirlenen durumlara göre erkeklerde askerlik borçlanması ve kadınlarda doğum borçlanması ile imkanlar veriliyor. Uzun ve kısa dönem er ya da erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile ilgili bir yandan da yedek subay okulları içerisinde geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması sırasında kullanılabiliyor. Kadınların sigortalı bir şekilde çalışma süreçlerinde staj sigortaları ile beraber normal çalışma dönemleri sırasında yaptıkları doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yaparak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor.

        En fazla üç çocuk için sunulan bu haklarda kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başlamış olması gerekiyor.2021 yılı içerisinde doğum borçlanması yapan kadınlar için günlük olarak 38,16 TL ila 268,20 TL arasında değişen miktarlar ile ödemeler veriliyor. En düşük borçlanma sırasında elde edilen tutar 540 gün üzerinden 20 bin 606 TL 40 kuruş olacak. 18 ay botunca askerlik döneminde borçlanma adımlarını tercih edenler için en yüksek kazanç için de 154 TL 48 kuruş ödeme verilecek.

        49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz

        SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN

        Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir

        20.03.1984 doğumluyum. İşe giriş tarihim 15.06.1999, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim? N. AYDIN

        25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 20.03.2042 tarihine kadar 5975 prim günü tamamlamanız gerekmektedir. Primlerinizi yüksek ödemeniz yüksek emekli aylığı almanız demektir.

            20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. K. YILDIZ

            İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği işe girişten önce yaptıysanız en az 9 aylık askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup 56 yaşınızın dolacağı 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.

            01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 prim günüm var. Z. YILLAR

            Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

            01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.8.1972 doğumluyum. 4300 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğimi ödersem faydası olur mu? Uğur A.

            İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp Ağustos 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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