48, 49, 52 yaşında emekli olma imkanı! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma koşulunu, sigortalılık gün koşulunu ve belirli bir yaş aralığında olma koşulunu aynı anda sağlamanız gerekiyor. Çalışma yaşamına 1999 seneyi Eylül ayı evveli başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. İşe başlama süreçlerine göre belirlemeleri yapılan yıl, prim ödeme ve yaş şartları ile beraber vatandaşlar emekli olmak için hak kazanacaklar. Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar da doğum borçlanması sayesinde 5 yıl geriye dönük olarak erken emekli olma fırsatlarını elde edebilecekler.
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler. Erken emekli olmak için borçlanma ve vergi indirimleri hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.
Borçlanma için verilen en yüksek kazançlar
5510 sayılı sosyal sigortalar kapsamında belirlenen durumlara göre erkeklerde askerlik borçlanması ve kadınlarda doğum borçlanması ile imkanlar veriliyor. Uzun ve kısa dönem er ya da erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile ilgili bir yandan da yedek subay okulları içerisinde geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması sırasında kullanılabiliyor. Kadınların sigortalı bir şekilde çalışma süreçlerinde staj sigortaları ile beraber normal çalışma dönemleri sırasında yaptıkları doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yaparak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor.