İnter’den ‘sevmek bu mu?’ paylaşımı!

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun top koşturduğu İtalya'nın İnter kulübü, Türklere olan hayranlığını bir kez daha gösterdi. Çalhanoğlu'na özel beste yapan İnter taraftarlarının ardından, bu kez de İnter kulübü dijital anlamda Türklere özgü paylaşımlar yapmaya başladı. Önceki gün Hakan Çalhanoğlu'nun, şu sıralar Fenerbahçe'de oynayan Milan Skriniar'a attırdığı golü paylaşan İnter'in resmi Instagram sayfası, gönderinin arkasına da sanat camiasının önde gelen isimlerinden Hakkı Bulut'un "Sevmek Bu Mu?" şarkısını ekledi. Binlerce Türk takipçi paylaşımın altına yorum yaptı.