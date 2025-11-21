Pınar Altuğ:‘Çok para harcamıyorum’
AVM’de mağazaları gezen oyuncu, daha sonra kahvesini aldı. Siyah tarzıyla dikkat çeken Altuğ, uzun süre telefon görüşmeleri yaptı. Gazetecilerle selamlaşan Altuğ, “Kıyafete çok para harcamıyorum, kendime yakışanı giyiyorum.” dedi.
