Özge Ulusoy'dan evlilik sürprizi

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün İzmir'da podyuma çıktı. Defile sonrası gazetecilerle konuşan Ulusoy, muhabirlerin 2016'da "Evlilik olursa sürpriz olur mu?" sorusuna Özge Ulusoy yine net bir yanıt verdi, "Adı üstünde... 2026'da evlilik olursa bana da sürpriz olur."

Özge Ulusoy, uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.