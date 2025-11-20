Esas Holding Harvard’da anlatıldı! Emine Sabancı ve Fethi Kamışlı ders verdi

PODCAST CANLI YAYIN

Merhum Şevket Sabancı’nın, Sabancı Holding’den ayrılıp çocukları Ali Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı ile kurduğu Esas Holding, önceki gün 25. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlama öncesi, holding’in yönetim kurulu başkan yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Amerika’ya gidip Harvard’da ders verdi.

Merhum Şevket Sabancı'nın, Sabancı Holding'den ayrılıp çocukları Ali Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı ile kurduğu Esas Holding, önceki gün 25. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlama öncesi, holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Amerika'ya gidip Harvard'da ders verdi. Emine Hanım, holdingin yönetim kurulunda olan oğlu Fethi Sabancı Kamışlı ve yeğeni Can Köseoğlu ile birlikte Harvard'da holding'in kuruluş hikayesini ders olarak anlattı. Fethi Sabancı Kamışlı; "Yedi yıldır başarı hikayemiz Harvard'da ders olarak okutuluyor. Bu kez Boston'a gidip son derse katılıp aile şirketimizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir olmasıyla ilgili tecrübelerimizi öğrencilere aktardık, onların sorularını cevaplandırdık" dedi.

BİR KURULUŞ HİKAYESİ
Harvard'daki derse öğrencilerin yanı sıra Türkiye Boston Başkonsolosu Diğdem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da katıldı. Başkonsolos Buner, "Esas Holding'in kuruluş hikayesinin, Harvard Business School'da vaka çalışması olarak sunulduğu derse, Eğitim Ataşemizle birlikte katılarak, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı ve diğer üst yöneticilerinin konuşmalarını dinlemekten büyük memnuniyet duyduk" dedi.


Emine Sabancı Kamışlı, oğlu Fethi Sabancı Kamışlı ve yeğeni Can Köseoğlu ile birlikte Harvard'da ders verdi. Derse, Boston Başkonsolosumuz ve Eğitim Ataşemiz de katıldı.


Emine Hanım, oğlu ve yeğeni, ders öncesi birlikte Harvard hatırası fotoğrafı çektirdi.

