Tanju Çolak ve Oktay Derelioğlu’na çifte kutlama gecesi!

ESKI futbolcular Tanju Çolak ve Oktay Derelioğlu'na çifte doğum günü kutlaması yapıldı. İş insanı Aşkın Babaoğlu'nun organize ettiği gecede keyifli anlar yaşandı. Yakın dostlarının da yalnız bırakmadığı futbol camiasının efsane isimleri, pasta kesti. Mehmet Ali Erbil, Tanju Çolak ve Mustafa Topaloğlu'nun birbirlerine yaptığı esprili sataşmalar ise eğlenceli anlara sahne oldu

