Tuğba Melis Türk’ten estetik açıklaması

Oyuncu Tuğba Melis Türk, önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Estetik hakkında konuşan Türk, "Z kuşağı da dahil olmak üzere estetiksiz kadın çok az kaldı. Anadolu'nun bir köyünde bile genç kızların dudakları şiş. İnsanlar para biriktirip estetik yaptırıyor. Yaptırmayan insan kalmadı ki! Sokakta yürüdüğüm zaman neredeyse kimseyi doğal görmüyorum. Herkes estetik yaptırıyor. Bu arada ben estetiğe karşı değilim. Ben yaptırmayı tercih etmiyorum. Estetik bir tercih meselesi..." açıklamasını yaptı.



Türk, yüzüne işlem yatırmayan nadir ünlüler arasında yer alıyor.