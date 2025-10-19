Sefo'nun 25 milyon TL'lik aracı objektiflere takıldı

Rap müziğin sevilen ismi Sefo, önceki gün Etiler'de aracında müzik eşliğinde dans ederken objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü rapçi, muhabirlerin sorularına "Hayat çok güzel, çok mutluyum, enerjiliyim, deli doluyum" sözleriyle yanıt verdi. Trafikte yanına gelen bir hayranını kırmayan Sefo, aracının camını indirip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Şarkıcının kullandığı Samsun plakalı lüks araç dikkat çekerken, isminin baş harflerinden oluşması da bir başka detaydı. Değeri yaklaşık 25 milyon TL olan bu araba, Sefo'nun uzun süredir garajındaki en gözde aracı olarak biliniyor