Didem Balçın: Tiyatro parası bereketlidir

Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı "Açık İlişki" oyununun prömiyeri önceki akşam Ataşehir'de yapıldı. Yeni sezona bu oyunla başladıklarını belirten Didem Balçın, heyecanını dile getirdi. Balçın, "Gelecek sezonda sürprizlerimiz var" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı. Bazı oyuncuların "Tiyatrodan para kazanılmıyor" yönündeki açıklamaları hakkında da konuşan Balçın, "Ben hayatım boyunca hep tiyatro yaptım. Kazandığınız parayla ne yapmak istediğinizle doğru orantılı bir şey... Bana göre tiyatrodan bereketli para kazanılır. Az ya da çok olmasını tartışmıyorum ama bana hep bereketli oldu" dedi.



Sempatik halleriyle dikkat çeken Balçın, objektiflere böyle poz verdi.