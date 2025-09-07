SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Didem Balçın: Tiyatro parası bereketlidir

Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı buluşturan “Açık İlişki” oyunu, Ataşehir’de prömiyer yaptı. Yeni sezona tiyatroyla başlayan Didem Balçın, "Tiyatro bana hep bereketli oldu" diyerek sektöre dair olumlu bakışını paylaştı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Didem Balçın: Tiyatro parası bereketlidir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı "Açık İlişki" oyununun prömiyeri önceki akşam Ataşehir'de yapıldı. Yeni sezona bu oyunla başladıklarını belirten Didem Balçın, heyecanını dile getirdi. Balçın, "Gelecek sezonda sürprizlerimiz var" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı. Bazı oyuncuların "Tiyatrodan para kazanılmıyor" yönündeki açıklamaları hakkında da konuşan Balçın, "Ben hayatım boyunca hep tiyatro yaptım. Kazandığınız parayla ne yapmak istediğinizle doğru orantılı bir şey... Bana göre tiyatrodan bereketli para kazanılır. Az ya da çok olmasını tartışmıyorum ama bana hep bereketli oldu" dedi.


Sempatik halleriyle dikkat çeken Balçın, objektiflere böyle poz verdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak
CHP’de olağanüstü korku! Özgür Özel’in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Vincenzo Montella’nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye’nin 11’i
Malatya’da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: Her şey yeniden başlıyor
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon’un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM’den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Kikirik’ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor