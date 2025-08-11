Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy örnek çift

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Bodrum'un gözde tatil beldesi Ortakent'te objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan haberlere adeta yanıt niteliğinde bir görüntü veren çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken neşeli halleriyle dikkat çekti. Evliliklerinde ikinci yıllarını geride bırakan ünlü çift, bir yandan tatilin keyfini sürerken bir yandan da samimi ve romantik anlarıyla çevredeki tatilcilerin ilgisini çekti. Şezlonglarında keyifli sohbetler eden ikili, zaman zaman el ele denize girerek aşk dolu pozlar verdi.



Berk Oktay ve ailesi (Takvim.com.tr)

Mira Milena, anne ve babasıyla denizin keyfini çıkardı.