Bildiği yoldan şaştı! Tuğba Ekinci, polisi ikna edemedi: Olanlar oldu

O sırada gazetecilerin kendisini çekmesiyle, "Neyi çekiyorsunuz?" diyerek çıkışan Ekinci, muhabirlerin kendisini tanıtmasıyla camını kapatarak hızlıca yoluna devam etti.

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