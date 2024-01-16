Bildiği yoldan şaştı! Tuğba Ekinci, polisi ikna edemedi: Olanlar oldu

Tuğba Ekinci, önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. Polisin kapattığı yoldan gitmek isteyen Ekinci, polisin izin vermemesi üzerine düz devam etmek zorunda kaldı.
Tuğba Ekinci, önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. Polisin kapattığı yoldan gitmek isteyen Ekinci, polisin izin vermemesi üzerine düz devam etmek zorunda kaldı.
O sırada gazetecilerin kendisini çekmesiyle, "Neyi çekiyorsunuz?" diyerek çıkışan Ekinci, muhabirlerin kendisini tanıtmasıyla camını kapatarak hızlıca yoluna devam etti.