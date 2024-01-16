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Bildiği yoldan şaştı! Tuğba Ekinci, polisi ikna edemedi: Olanlar oldu

Tuğba Ekinci, Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. bir süre yolundan şaşmak istemediğini polise söylese de, ikna edemedi. Ekinci, polisin izin vermemesi üzerine düz devam etmek zorunda kaldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Bildiği yoldan şaştı! Tuğba Ekinci, polisi ikna edemedi: Olanlar oldu

Tuğba Ekinci, önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. Polisin kapattığı yoldan gitmek isteyen Ekinci, polisin izin vermemesi üzerine düz devam etmek zorunda kaldı.

O sırada gazetecilerin kendisini çekmesiyle, "Neyi çekiyorsunuz?" diyerek çıkışan Ekinci, muhabirlerin kendisini tanıtmasıyla camını kapatarak hızlıca yoluna devam etti.

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