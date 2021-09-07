Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın 8 yıllık evliliği sona erdi! Yağmur Sarnıç boşanma sonrası hakime tehditler savurdu

Emre Aşık ile üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, dün resmen boşandı. 2012 yılında evlenen ve 3 çocukları olan çift, 2019 yılında çekişmeli bir boşanma davasına başlamıştı. Mahkeme, Emre Aşık'ın açtığı boşanma davasını kabul ederek, Sarnıç'ın açtığı davanın reddine hükmetti. Üç çocuğun velayeti babaya verilirken, Yağmur Sarnıç ise her ayın birinci ve üçüncü cumartesi günü, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında çocuklarını görebilecek.

Eski futbolcu, mahkeme çıkışında "Adalet yerini buldu" derken, sevgilisinden hamile olan Yağmur Sarnıç, davaya katılmadı. Kararı beğenmeyen Sarnıç, sosyal medyadan davaya bakan hakimi de şu sözlerle tehdit etti: Yeni başlıyoruz hakime Hanım sıra sende şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle.

YENİ HAYAT BAŞLIYOR

Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor. İlerisi için çok umutluyum" dedi.