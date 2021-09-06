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    • 06.09.2021 11:35
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    • 06.09.2021 11:56
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    Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki boşanma davasında karar çıktı! Çocukların velayeti kime verildi?

    Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gelen son dakika haberine göre, mahkeme çiftlerin boşanmasına karar verirken üç çocuğun velayei baba Emre Aşık'a verildi. 7 aylık hamile oluşu sebebiyle duruşmaya katılmayan Sarnıç sosyal medya hesabından kararı veren hakime tehditler savurdu.

    AJANSLAR
    Olay boşanma davasında karar çıktı!

    Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti. Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

    ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI
    Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı.

    'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'
    Geçtiğimiz celselerde Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti.

        HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya Emre Aşık katılım sağlarken Yağmur Sarnıç 7 aylık hamile oluşu sebebiyle duruşmaya katılmadı. Boşanma davası karara bağlandı.

        BOŞANDILAR
        Eski milli futbolcu Emre Aşık ve 8 yıllık eşi Yağmur Aşık boşandı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aşık, "Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı, kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim" dedi.


        Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 10. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada davacı-karşı davalı Emre Aşık ve taraf avukatları hazır bulundu. Davacı-karşı davalı Yağmur Aşık duruşmaya katılmazken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

        Duruşmada beyanda bulunan Emre Aşık'ın avukatları, "Emre Aşık, Türkiye'de sporcu kimliğiyle bilinen dürüst, temiz bir insandır. Evlilik birliği devam ederken müvekkilimizin mal varlığı tabiri caizse buharlaşmıştır. Müvekkilimizin itibarı da buharlaştırılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.


        Emre Aşık'ın, Yağmur Aşık'a nafaka ödememek için çocukların velayetini almaya çalıştığını iddia eden Yağmur Aşık'ın avukatı, "Çocukların yeri annelerinin yanıdır. Müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Aşık'ın avukatı, müvekkilinin hamile olduğunu bilmediğini ve bu celsede öğrendiğini söyledi.

        Davacı-karşı davalı Emre Aşık'ın davasının kabulüne karar veren mahkeme, Aşık ile davalı-karşı Yağmur Aşık'ın boşanmasına hükmetti.
        Çocukların velayetinin baba Emre Aşık'a verilmesine hükmeden mahkeme, Yağmur Aşık'ın her ayın 1'inci ve 3'üncü cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında çocuklarıyla görüşmesine karar verdi.


            Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'a 35 bin TL manevi tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a aylık 5 bin TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

            "İLERİSİ İÇİN ÇOK UMUTLUYUM"
            Duruşmanın ardından açıklama yapan eski futbolcu Emre Aşık, "Çok zorlu bir süreç oldu benim için. Bu süreçte özellikle yanımda olan avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz bir aile gibi olduk. Hakikaten avukatın önemini bir kez daha anladım. Güzel bir şekilde sonuçlandı diye düşünüyorum. 3 çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa. Gelecekte beni ne bekliyor derseniz, ilerisi için çok umutluyum. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı, çocuklarımla biraz daha vakit geçirmemden. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim kısmet olursa" ifadelerini kullandı.

            Emre Aşık ile boşanması ardından sosyal medya hesabından hikaye paylaşan Yağmur Sarnıç, hakime tehditler savurdu.


            HAKİMİ TEHDİT ETTİ
            Boşanmadan sevgilisinden hamile kaldığı ortaya çıkan Sarnıç tehdit ve hakaret içeren mesajında "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz. Hakime hanım sıra sende şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle. Hak yemek nasıl oluyormuş. Seni o koltuğundan indirdiğimde yargılanamaya başladığında anlayacaksın. Kendine iyi avukatlar tutarsın İnşallah" dedi.

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