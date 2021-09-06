Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki boşanma davasında karar çıktı! Çocukların velayeti kime verildi?



Emre Aşık'ın, Yağmur Aşık'a nafaka ödememek için çocukların velayetini almaya çalıştığını iddia eden Yağmur Aşık'ın avukatı, "Çocukların yeri annelerinin yanıdır. Müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Aşık'ın avukatı, müvekkilinin hamile olduğunu bilmediğini ve bu celsede öğrendiğini söyledi.

Davacı-karşı davalı Emre Aşık'ın davasının kabulüne karar veren mahkeme, Aşık ile davalı-karşı Yağmur Aşık'ın boşanmasına hükmetti.

Çocukların velayetinin baba Emre Aşık'a verilmesine hükmeden mahkeme, Yağmur Aşık'ın her ayın 1'inci ve 3'üncü cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında çocuklarıyla görüşmesine karar verdi.