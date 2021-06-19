



ÖNCE SPOR SONRA DENİZ

Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, kızlarıyla birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önce sabah sporu yaptı sonra da plaja indi. Volkan Demirel, gün boyu kızları ile denizin ve güneşin tadını çıkardı. Zeynep Sever Demirel ise deniz kenarına gelerek çocuklarıyla oyun oynamayı tercih etti.



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