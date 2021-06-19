Genç oyuncu Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi.
Sevgilisi Sofia ve yakın arkadaşlarıyla birlikte denizde top oynayan Emir Tekin, suda kız arkadaşıyla sürekli birbirlerine sarılarak aşk dolu anlar yaşadı.
ÖNCE SPOR SONRA DENİZ
Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, kızlarıyla birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önce sabah sporu yaptı sonra da plaja indi. Volkan Demirel, gün boyu kızları ile denizin ve güneşin tadını çıkardı. Zeynep Sever Demirel ise deniz kenarına gelerek çocuklarıyla oyun oynamayı tercih etti.