Şu anda Instagram'da 20.6 milyon takipçisi olan Hande Erçel, bu sayede markaların da yakın markajına girdi. Son dönemdeki popülerliğini kazanca çevirmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu, son 7 ayda ise astronomik bir kazanç elde etti. Ekim 2020'de Türk bir giyim markasının yüzü olan Hande Erçel, bir yıllık anlaşma karşılığında 1 buçuk milyon TL aldı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayına giren diş macunu reklam filminden de iddiaya göre tam 2 milyon TL'yi cebine koydu. Bugüne kadar kozmetik ve giyim markalarının reklamlarında rol alan güzel oyuncunun kazancı, son dört yıldaki reklam anlaşmalarıyla 6 milyon TL'ye yaklaştı.
RETİNA SİSTEMLİ GÜVENLİK
Son dizisinden de bölüm başı 60 bin TL aldığı konuşulan Hande Erçel, servetini de gayrimenkule yatardı. Beykoz Konakları'nda 485 metrekarelik bir villa alan Erçel, evinin dekorasyonunun büyük bölümünü bedavaya getirdi. Yaklaşık 10 milyon TL'ye aldığı evi baştan aşağıya dekore ettiren güzel oyuncu, mutfaktan zemine kadar birçok detayı reklam karşılığı anlaştığı firmalara bedavaya yaptırdı. Ayrıca Hande Erçel, evine retina tarama sistemiyle çalışan çok gelişmiş bir güvenlik sistemi de kurdurdu.
Erçel, lüks evine yeni mutfağını yaptırdığı firmayı Instagram hesabında etiketleyerek tek kuruş ödemedi.