Şu anda Instagram'da 20.6 milyon takipçisi olan Hande Erçel, bu sayede markaların da yakın markajına girdi. Son dönemdeki popülerliğini kazanca çevirmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu, son 7 ayda ise astronomik bir kazanç elde etti. Ekim 2020'de Türk bir giyim markasının yüzü olan Hande Erçel, bir yıllık anlaşma karşılığında 1 buçuk milyon TL aldı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayına giren diş macunu reklam filminden de iddiaya göre tam 2 milyon TL'yi cebine koydu. Bugüne kadar kozmetik ve giyim markalarının reklamlarında rol alan güzel oyuncunun kazancı, son dört yıldaki reklam anlaşmalarıyla 6 milyon TL'ye yaklaştı.