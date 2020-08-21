3. sezonu çekilen dizinin ekibine erken bir ziyarette bulunan Palalı, hem her yeri gezdi, hem de büyük ilgi gördü. Palalı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu oldu. Genç oyuncu, yeni sezonda pek çok kaderin yeniden değişebileceğini ifade etti...