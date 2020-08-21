Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', kadrosuna katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterlerle de adından söz ettirecek. Yeni neslin en yetenekli isimlerinden Furkan Palalı da 'Çukurova' izleyicilerinin karşısına çıkacak.
3. sezonu çekilen dizinin ekibine erken bir ziyarette bulunan Palalı, hem her yeri gezdi, hem de büyük ilgi gördü. Palalı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu oldu. Genç oyuncu, yeni sezonda pek çok kaderin yeniden değişebileceğini ifade etti...