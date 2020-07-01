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    • Saklambaç
    • 01.07.2020 Gazete
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    eski eşi ve yeni aşkı ile yemek yedi! : Allah ona akıl...

    Aradığı aşkı ’da bulan ’in geçtiğimiz yıl eski eşiyle şimdiki sevgilisini yemekte buluşturduğu ortaya çıktı. Tatlıses, ’la Gülçin Karakaya’yı tanıştırıp “İkisinin de isminde güller var” diye paylaşım yapmış.

    İbo’nun gülleri

    Gülçin Karakaya aşkıyla özel hayatındaki suskunluğunu bozan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminden düşmek bilmiyor. 68 yaşındaki Tatlıses'in 25 yaşındaki Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la tanıştırdığı ortaya çıktı.

    Tatlıses, geçtiğimiz Ağustos ayında Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yedi.

    Bu anlarını Instagram'dan paylaşan İbo'nun, "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez" notu ise oldukça dikkat çekiciydi. Tatlıses şu sıralar yeni aşkıyla Bodrum'da.

    SAVAŞ ÇIKARACAK
    İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, tatil için Bodrum'daydı. Kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep ve Efe Bal ile birlikte kahvaltı yapan Savaş, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Ünlü sanatçı, konu Tatlıses'e gelinge gerildi.

    Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile birliktelik yaşayan İbrahim Tatlıses'in ilişkisi sorulan Perihan Savaş, kısa ve öz konuştu: "Çok söyleyecek bir söz yok. Allah ona akıl fikir versin."

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
    Haberler Saklambaç İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız ve yeni aşkı Gülçin Karakaya ile yemek yedi! Perihan Savaş: Allah ona akıl...
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