SAVAŞ ÇIKARACAK

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, tatil için Bodrum'daydı. Kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep ve Efe Bal ile birlikte kahvaltı yapan Savaş, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Ünlü sanatçı, konu Tatlıses'e gelinge gerildi.

Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile birliktelik yaşayan İbrahim Tatlıses'in ilişkisi sorulan Perihan Savaş, kısa ve öz konuştu: "Çok söyleyecek bir söz yok. Allah ona akıl fikir versin."

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM