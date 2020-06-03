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    • Saklambaç
    • 03.06.2020 Gazete
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    Meryem Uzerli hakkında 'sınırları aşan aşk' iddiası! ile 'ın aşkını bitirdi

    , üç yıllık sevgilisinden ayrıldı. İddialara göre neden ise Meryem Uzerli’ydi. Bir film projesi için geçtiğimiz aylarda bir araya gelen ikilinin samimiyeti, yakışıklı oyuncunun evliliğe giden aşkını bitirdi.

    Kara kedi Meryem

    Meryem Uzerli hakkında 'sınırları aşan aşk' iddiası… Uzun süredir kalbi boş olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir film projesi için Çağlar Ertuğrul'la bir araya geldi. Hırvatistan basınının iddiasına göre; 36 yaşındaki Uzerli, yakışıklı oyuncudan çok etkilendi.

    Görüşme sonrası arkadaşça konuşmaya başlayan ikili, iddialara göre samimiyeti ilerletti. Çağlar Ertuğrul da önceki gün 3 yıllık sevgilisi Kayla Manukyan'la yollarını ayırdı. Dedikodulara göre Ertuğrul'un aşkı, yakışıklı oyuncu ile Uzerli'nin mesajlarını görünce ayrılık kararı aldı.

    DOĞAN SAVAŞ

    Haberler Saklambaç Meryem Uzerli hakkında 'sınırları aşan aşk' iddiası! Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan'ın aşkını bitirdi
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