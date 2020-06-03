Meryem Uzerli hakkında 'sınırları aşan aşk' iddiası… Uzun süredir kalbi boş olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir film projesi için Çağlar Ertuğrul'la bir araya geldi. Hırvatistan basınının iddiasına göre; 36 yaşındaki Uzerli, yakışıklı oyuncudan çok etkilendi.

Görüşme sonrası arkadaşça konuşmaya başlayan ikili, iddialara göre samimiyeti ilerletti. Çağlar Ertuğrul da önceki gün 3 yıllık sevgilisi Kayla Manukyan'la yollarını ayırdı. Dedikodulara göre Ertuğrul'un aşkı, yakışıklı oyuncu ile Uzerli'nin mesajlarını görünce ayrılık kararı aldı.

DOĞAN SAVAŞ