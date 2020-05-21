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    • Saklambaç
    • 21.05.2020 Gazete
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    ATV'den seyirciyi ekrana kilitleyecek yeni dizi:

    Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’den bir dizi daha geliyor… ‘’, çok yakında seyirciyle buluşacak.

    Bir dizi müjde

    ATV'nin yeni dizisi 'Gençliğim Eyvah', çok yakında başlıyor. Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Aileleri'nin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi, kadrosuyla da dikkat çekiyor.


    BURAK TOZKOPARAN - CENGİZ BOZKURT - GÜNAY KARACAOĞLU - BAHAR SÜER - KEMAL UÇAR

    Merakla beklenen dizinin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca ve Kemal Uçar gibi isimler rol alıyor. Süreç Film'in yapımcısı olduğu dizinin yönetmeni ise Deniz Yılmaz.
    Haberler Saklambaç ATV'den seyirciyi ekrana kilitleyecek yeni dizi: Gençliğim Eyvah
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