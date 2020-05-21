ATV'nin yeni dizisi 'Gençliğim Eyvah', çok yakında başlıyor. Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Aileleri'nin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi, kadrosuyla da dikkat çekiyor.



BURAK TOZKOPARAN - CENGİZ BOZKURT - GÜNAY KARACAOĞLU - BAHAR SÜER - KEMAL UÇAR