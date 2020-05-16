ATV'DEN bir sınır aşan başarı daha… Sen Anlat Karadeniz dizisi; Güney Amerika'daki Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama'da yayınlanıp büyük ilgi görmüştü. Güney Amerika'da 'Fugitiva' adıyla ekrana gelen dizi, şimdi de Paraguay'ın lider kanalı Telefuturo'da da yayınlanmaya başladı.



Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini de ekrana getiren dizi, yayınlandığı 32 ülkede büyük bir ilgiyle seyrediliyor.

Ülkenin magazin programlarında da dikkat çeken dizi için "Dünyada milyonlarca kadının maruz kaldığı aile içi şiddeti konu alan başarılı bir dizi" değerlendirilmesi yapıldı. Paraguay'da hafta içi her akşam ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz, böylece tüm dünyada toplam 32 ülkede yayınlanmış oldu.