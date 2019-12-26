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  • 26.12.2019
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'den minik köpeğiyle neşeli paylaşım

, önceki akşam yeni yıl davetine katıldı. Arkadaşının minik köpeğiyle poz veren popçu, bu neşeli karesine "Yeni yıl hediyesi gibi" notu düştü.

Yüzü güldü

, önceki akşam yeni yıl davetine katıldı. Arkadaşının minik köpeğiyle poz veren popçu, bu neşeli karesine "Yeni yıl hediyesi gibi" notu düştü.

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