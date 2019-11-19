Türk işadamı Kaan Günay'ın ABD'li model Jessica Michel Serfaty ile bu yılın başında filizlenen aşkı, evliliğe doğru gidiyor. Genç işadamı, önceki gün bir yanında aşkı diğer yanında annesiyle mutluluk pozu verdi. Türk işadamı Kaan Günay'ın ABD'li model Jessica Michel Serfaty ile bu yılın başında filizlenen aşkı, evliliğe doğru gidiyor. Genç işadamı, önceki gün bir yanında aşkı diğer yanında annesiyle mutluluk pozu verdi.
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