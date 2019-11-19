Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.11.2019
  • Gazete

ile 'in aşkı evliliğe doğru gidiyor

'ın 'li model ile bu yılın başında filizlenen aşkı, evliliğe doğru gidiyor. Genç işadamı, önceki gün bir yanında aşkı diğer yanında annesiyle mutluluk pozu verdi.

Evlilik yakın
Türk işadamı Kaan Günay'ın 'li model Jessica Michel Serfaty ile bu yılın başında filizlenen aşkı, evliliğe doğru gidiyor. Genç işadamı, önceki gün bir yanında aşkı diğer yanında annesiyle mutluluk pozu verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKaan Günay ile Jessica Michel Serfaty'in aşkı evliliğe doğru gidiyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri