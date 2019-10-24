Sunucu Alp Kırşan, balık avında çıtayı iyice yükseltti. Her çıktığı avdan devasa balıklarla dönen Kırşan'ın oltasına önceki gün de Bodrum'da 1 kilogram ağırlığında levrek takıldı Sunucu Alp Kırşan, balık avında çıtayı iyice yükseltti. Her çıktığı avdan devasa balıklarla dönen Kırşan'ın oltasına önceki gün de Bodrum'da 1 kilogram ağırlığında levrek takıldı
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