Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.09.2019
  • Gazete

Sinem Kobal'dan ’na romantizm dolu bakış

Sinem Kobal, ’na romantizm dolu bakarken çekilen karesini paylaştı. Bu fotoğraf, ‘Evlilik aşkı öldürür’ sözünü çürüttü...

Gözlerde aşk var

Üç yıl önce nikah masasına oturan magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aşkı ilk günkü gibi taze...
Kobal, geçtiğimiz gün katıldıkları bir düğünde eşine aşkla bakarken çekilen karesini Instagram'da paylaştı. Çiftin bu mutlu karesine takipçilerinden yorum yağdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu’na romantizm dolu bakış
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri