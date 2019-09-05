Üç yıl önce nikah masasına oturan magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aşkı ilk günkü gibi taze...

Kobal, geçtiğimiz gün katıldıkları bir düğünde eşine aşkla bakarken çekilen karesini Instagram'da paylaştı. Çiftin bu mutlu karesine takipçilerinden yorum yağdı.