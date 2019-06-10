NUSR-ET markasının kurucusu Nusret Gökçe, yeni şubesini açmak için geri sayıma başladı... Ünlü işletmeci; Etiler, Kapalıçarsı, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalıkavak Palmarina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami ve New York'tan sonra son mekanını Yunanistan'ın gözde tatil bölgesi Mikonos'a açacağını açıkladı.
Müjdeli haberi 22.2 milyon takipçili Instagram hesabından veren Nusret, çalışmalarda sona gelindiğini, açılışı ise önümüzdeki hafta yapacağını vurguladı. Adada tatil yapan turistler ise et yiyecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.
HAVALI SUNUM
Öte yandan Nusret Gökçe, restoranlarında bir yeniliğe daha imza attı. Siparişleri drone ile masalara servis etmeye başladı. Nusret, bu son hizmetini de yine sosyal medya hesabında paylaştı...
Müjdeli haberi 22.2 milyon takipçili Instagram hesabından veren Nusret, çalışmalarda sona gelindiğini, açılışı ise önümüzdeki hafta yapacağını vurguladı. Adada tatil yapan turistler ise et yiyecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.
HAVALI SUNUM
Öte yandan Nusret Gökçe, restoranlarında bir yeniliğe daha imza attı. Siparişleri drone ile masalara servis etmeye başladı. Nusret, bu son hizmetini de yine sosyal medya hesabında paylaştı...
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