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  • 10.06.2019
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, yeni şubesini ’ta açacak

Tuzlama hareketiyle fenomen olan , yeni şubesini ’ın gözde tatil noktası ’ta açacak. Ünlü işletmeci bundan sonraki et servislerini de drone ile yapacak...

Komşu'yu tuzlayacak
NUSR-ET markasının kurucusu , yeni şubesini açmak için geri sayıma başladı... Ünlü işletmeci; Etiler, Kapalıçarsı, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Palmarina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami ve 'tan sonra son mekanını 'ın gözde tatil bölgesi 'a açacağını açıkladı.



Müjdeli haberi 22.2 milyon takipçili Instagram hesabından veren Nusret, çalışmalarda sona gelindiğini, açılışı ise önümüzdeki hafta yapacağını vurguladı. Adada tatil yapan turistler ise et yiyecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.



HAVALI SUNUM
Öte yandan Nusret Gökçe, restoranlarında bir yeniliğe daha imza attı. Siparişleri drone ile masalara servis etmeye başladı. Nusret, bu son hizmetini de yine sosyal medya hesabında paylaştı...

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